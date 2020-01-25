Пассажирский лайнер экстренно сел в Тегеране

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Пассажирский самолет Airbus 306 иранской авиакомпании Iran Airtour совершил экстренную посадку в Тегеране. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что после взлета из аэропорта Имама Хомейни на борту лайнера возникли технические неполадки. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Мехрабад. Перелет в Стамбул пришлось прервать.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. Точное количество пассажиров не сообщается.

Ранее самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек. Позднее стало известно о том, что лайнер был сбит иранской ракетой.