Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет, выполнявший рейс Москва – Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Казани. Причиной стало состояние здоровья одного из пассажиров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.

"Из-за больного пассажира самолет сел в ближайшем аэропорту", – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что пассажиру попытались оказать помощь еще на борту. Другие подробности инцидента пока остаются неизвестными.

Ожидается, что самолет продолжит свой путь до конечной точки маршрута сегодня. При этом из-за произошедшего рейс Южно-Сахалинск – Москва задержали на три часа.

Ранее самолет авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в Краснодаре. Сообщалось, что на борту находилось 47 пассажиров.