Самолет Екатеринбург – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива

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Пассажирский лайнер Екатеринбург – Сургут экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку".

Сейчас самолет обследуют техники. Пассажирам предоставят резервный борт.

Ранее лайнер SSJ-100 иркутской компании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу вблизи Домодедово. Он выполнял рейс Сабетта – Москва.

Пострадавших нет. Причины экстренной посадки выясняются.