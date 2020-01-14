Очевидец рассказал подробности экстренной посадки самолета в Перми

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажир самолета, летевшего из Красноярска в Москву, Екатерина Рукавичникова рассказала Москве 24 о вынужденной посадке в Перми из-за плохого самочувствия пассажира.

"Где-то через два часа пути мужчине стало плохо, на вид ему 60–65 лет. Я сидела в конце салона и видела, как ему оказывали помощь стюардессы. Надо сказать, что они молодцы: маску ему надели, давление измеряли. Все манипуляции провели", – поделилась она.





Екатерина Рукавичникова очевидец Еще через минут 20 после этого спросили, есть ли на борту врач, но поскольку его на борту не оказалось, а откачать пассажира не получилось, объявили, что садимся в Перми. Как только приземлились, тут же зашла бригада врачей, они все сделали, провели необходимые манипуляции. Это все продолжалось, наверное, часа два. В итоге мужчину забрали в больницу.

Ранее сообщалось, что летевший из Красноярска в Москву самолет был вынужден совершить посадку в Перми.

По словам пресс-секретаря пермского аэропорта "Большое Савино" Евгения Кузнецова, командир самолета авиакомпании "Сибирь" принял решение о вынужденной посадке в 07:33 (05:33 мск) в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.



Соболева Илона