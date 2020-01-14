Летевший из Красноярска в Москву самолет вынужденно сел в Перми

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летевший из Красноярска в Москву самолет был вынужден совершить посадку в Перми, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря пермского аэропорта "Большое Савино" Евгения Кузнецова, командир самолета авиакомпании "Сибирь" принял решение о вынужденной посадке в 07:33 (05:33 мск) в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран. Так, самолеты, которые должны были лететь в Иран вечером, отправятся туда утром следующего дня. Время обратных рейсов также было изменено. Целью такого решения является снижение рисков при перелете в темное время суток над Ираном, где по ошибке был сбит украинский Boeing.