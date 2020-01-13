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Происшествия

15:28

МАК завершил расшифровку "черных ящиков" разбившегося в Алма-Ате самолета

происшествия транспорт

Фото: emer.gov.kz

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщает "Интерфакс".

В комитете уточнили, что полученная информация позволила восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиакатастрофы.

Начаты работы по математическому моделированию полета, которое поможет установить влияние на аэродинамические характеристики лайнера таких внешних факторов, как наземное обледенение.

Также предстоит проанализировать параметры движения воздушного судна и действий экипажа. В расследовании принимают участие специалисты из Нидерландов – страны разработчика и изготовителя воздушного судна.

Самолет, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, упал рядом с аэропортом вылета 27 декабря. Жертвами ЧП стали 12 человек, пострадали 49, среди них были несовершеннолетние.

Зампремьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что основной причиной крушения самолета авиакомпании Bek Air могло стать его обледенение. Он подчеркнул, что нарушений по загрузке и центровке самолета при взлете не было.

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