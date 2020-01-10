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В мире

12:40

В Казахстане назвали причину крушения самолета Bek Air

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/VLADIMIR ZAIKIN/EPA

Зампремьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что основной причиной крушения самолета авиакомпании Bek Air могло стать его обледенение, сообщает ТАСС.

"С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна", – сказал Скляр.

Он подчеркнул, что нарушений по загрузке и центровке самолета при взлете не было.

Fokker-100, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, рухнул рядом с аэропортом вылета 27 декабря. Жертвами ЧП стали 12 человек, пострадали 49, среди них есть несовершеннолетние.

Как видно на кадрах, опубликованных в Сети, самолет несколько раз пытался набрать высоту, но не смог. Воздушное судно снесло в сторону, и оно врезалось в ограждение.

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