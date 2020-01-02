Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09:44

Восемь человек погибли после аварийной посадки вертолета в Тайване

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/RITCHIE B. TONGO/EPA

При аварийной посадке военного вертолета в Тайване погибли восемь человек. В числе погибших начальник генерального штаба Шэнь Имин, сообщает газета China Daily.

Отмечается, что военный вертолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники совершил вынужденную посадку одном из горных районов вблизи города Илань.

По данным издания, пять человек найдены живыми.

Ранее сообщалось, что вертолет совершал перелет по маршруту поселок Байкит – Юрубчанское месторождение. В региональном МЧС не исключают, что причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь при взлете.

На борту находились 29 человек. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Первоначально сообщалось о трех пострадавших.

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика