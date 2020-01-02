Восемь человек погибли после аварийной посадки вертолета в Тайване

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При аварийной посадке военного вертолета в Тайване погибли восемь человек. В числе погибших начальник генерального штаба Шэнь Имин, сообщает газета China Daily.

Отмечается, что военный вертолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники совершил вынужденную посадку одном из горных районов вблизи города Илань.

По данным издания, пять человек найдены живыми.

Ранее сообщалось, что вертолет совершал перелет по маршруту поселок Байкит – Юрубчанское месторождение. В региональном МЧС не исключают, что причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь при взлете.

На борту находились 29 человек. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Первоначально сообщалось о трех пострадавших.

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