Уголовное дело возбуждено по факту аварии Ми-8 в Красноярском крае

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту аварии с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова.

"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – сказала она.

По информации ведомства, вертолет совершал перелет по маршруту поселок Байкит – Юрубчанское месторождение.

Также проверку по исполнению законодательства безопасности полетов по факту жесткой посадки МИ-8 в Красноярском крае проводит Западно-сибирская транспортная прокуратура.

По данным регионального МЧС, причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь при взлете. У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

На борту находились 29 человек. Первоначально сообщалось о трех пострадавших, однако затем стало известно, что травмы получили шесть человек.

Ранее частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение близ Абрау-Дюрсо недалеко Новороссийска на Кубани. В результате крушения погиб пилот.

В конце августа легкомоторный самолет жестко приземлился в Московской области. В результате случившегося пилот погиб, находившийся на борту ребенок выжил.

