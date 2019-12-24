Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев

Истребитель Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Отмечается, что самолет упал при испытаниях двигателя в тайге, далеко от населенного пункта. Летчик успел катапультироваться и не получил травм. Он был обнаружен, его доставляют вертолетом Ми-8 везут на авиазавод.

Представитель администрации уточнил, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57). По его словам, самолет проходил испытания авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он может развивать скорость до 2600 километров в час и обладает повышенной маневренностью.

В августе он был впервые показан статической экспозиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.