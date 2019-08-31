Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Легкомоторный самолет жестко приземлился в Московской области. В результате случившегося пилот погиб, находившийся на борту ребенок выжил, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Это произошло в районе деревни Минино. "Самолет "Сигма" совершил жесткую посадку и разрушился в Клинском районе. На борту было два человека, включая 12-летнюю девочку", – сказал собеседник агентства.

Фото: телеграм-канал Mash

По словам источника, девочку госпитализировали с различными травмами. Как передает ТАСС , она получила перелом бедра. Медики не исключают, что у нее также поврежден позвоночник.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

27 июля легкомоторный самолет потерпел крушение в городском округе Серпухов Московской области. На борту находились пилот и паcсажир. Они оба погибли.

Очевидцы рассказали, что самолет выполнял маневр низко над землей и задел провода. Эксперты сейчас рассматривают ошибку пилота как одну из основных версий крушения.