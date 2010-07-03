"Самолет задел провода". Очевидцы – об авиакатастрофе в Подмосковье

19:39
19:39
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Очевидцы рассказали о крушении самолета в Подмосковье
Легкомоторный самолет потерпел крушение в городском округе Серпухов Московской области. Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24, что самолет выполнял маневр низко над землей и задел провода.
По словам Екатерины, которая стала свидетелем трагедии, тела пилота и пассажира до сих пор находятся внутри воздушного судна, потому что их зажало железом.
"Когда мы ехали к реке Оке купаться, я увидела как самолет совершает фигуры на очень низкой высоте, и так получилось, что, к сожалению, он задел провод. Сейчас пока не работают электропередачи. Самолет, получается, задел провод и сразу рухнул в воду и разбился", – отмечает она.
Начальник пресс-службы МЧС России по Московской области Федор Польшин подчеркнул, что на место крушения гидросамолета сразу же выехали спасатели. К ликвидации последствий аварии привлекли 20 человек и семь единиц техники. В том числе работают водолазы поисково-спасательного отряда московской областной противопожарной службы.
Принадлежал ли самолет аэроклубу и был ли это тренировочный полет, выяснят следователи. Они работают на месте. Проверку по факту ЧП также проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ по взаимодействию со СМИ Елена Марковская, уточнила, что ЧП произошло в 12:55. Легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома деревни Дракино, задел линии электропередачи.
Известно, что крушение потерпел легкомоторный самолет-амфибия "Лэйк". Он рассчитан на одного пилота и максимум пятерых пассажиров. От удара о воду самолет получил значительные повреждения.
На борту находились пилот и паcсажир. Сообщается, что они оба погибли.
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