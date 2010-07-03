Частный вертолет разбился под Новороссийском

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Частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение близ Абрау-Дюрсо недалеко Новороссийска на Кубани. В результате крушения погиб пилот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"В пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо упал частный вертолет Robinson R66", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.

В конце августа легкомоторный самолет жестко приземлился в Московской области. В результате случившегося пилот погиб, находившийся на борту ребенок выжил.

