Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку в Красноярском крае

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердили эту информацию. По данным ведомства, на борту летательного аппарата находились 29 человек. Пострадали трое из них – два пассажира и командир воздушного судна.

В МЧС также сообщили, что причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь при взлете.

Уточнятся, что ЧП произошло в селе Байкит. Вертолет авиакомпании "Красноярские авиалинии" упал при взлете. По сообщению агентства, у вертолета повреждена хвостовая балка.

Ранее крушение потерпел чилийский военный самолет. На борту находились 38 человек. Известно, что лайнер перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.