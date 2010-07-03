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В мире

07:36

Чилийский военный самолет разбился с 38 людьми на борту

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/fach_chile

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился, сообщает РИА Новости. Ведется поиск выживших.

Hercules C130 пропал на пути в Антарктиду, откуда он вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). Спустя семь часов после потери радиоконтакта ВВС республики заявили, что военный самолет считается потерпевшим крушение.

Самолет, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

C-130 – американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности.

Ранее недалеко от Новороссийска на Кубани разбился частный вертолет Robinson R66. Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.

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