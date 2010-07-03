Найдены черные ящики разбившегося на Кубани Ми-28

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Черные ящики найдены на месте крушения ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, они в хорошем техническом состоянии, сообщили в экстренных службах региона.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. В результате произошедшего оба пилота погибли.

Бортовые самописцы найдены целыми, сообщил ТАСС источник в АПК региона.

"Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев", – сказал он.

Согласно данным Минобороны, все произошло 11 декабря около 23:00 по московскому времени вблизи аэродрома Кореновск при выполнении тренировочного полета в темноте в сложных метеоусловиях.

Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В середине сентября в штате Огайо в районе аэропорта города Толидо в США разбился транспортный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. После крушения произошел крупный пожар, его тушили несколько часов.

