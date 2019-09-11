В США потерпел крушение транспортный самолет

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В штате Огайо в районе аэропорта города Толидо разбился транспортный самолет, передает CNN.

На борту воздушного судна находились два человека, их судьба неизвестна.

Отмечается, что после крушения произошел крупный пожар, его тушили несколько часов.

Ранее в Пермском крае истребитель МиГ-31БМ совершил экстренную посадку из-за возгорания. Самолет сел в Большом Савино. В результате инцидента никто не пострадал.