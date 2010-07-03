Истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в пермском крае

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Истребитель МиГ-31БМ совершил экстренную посадку в Пермском крае из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"МиГ-31БМ совершил экстренную посадку в Большом Савино из-за возгорания", – сказал собеседник агентства.

В результате происшествия никто не пострадал.

В конце августа два человека погибли и пять получили травмы в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии. Лайнер совершил незапланированную посадку в окрестностях озера Силян-Кюель по пути в населенный пункт Суордах.