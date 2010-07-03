Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в Якутии

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Два человека погибли и пять получили травмы в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, самолет совершил незапланированную посадку в окрестностях озера Силян-Кюель по пути в населенный пункт Суордах.

С пострадавшими работают психологи МЧС. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний". Лайнер Airbus А321 следовал из Санкт-Петербурга в город Худжанд в Таджикистане.