Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минтранс внес в правительство предложения по авиации, чтобы повысить безопасность полетов. Предполагается, что предложения рассмотрят в сентябре, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

"Предложения разработаны совместно с другими ведомствами, план мероприятий уже направлен в правительство и планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября", – рассказала Петрова РИА Новости.

Она отметила, что предлагается усовершенствовать господход в сфере управления безопасностью полетов, установить состав и формат предоставления данных о факторах опасности и риска.

По ее словам, создание общей базы позволит усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий.

Вечером 5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершив аварийную посадку. При посадке борт загорелся. Из 78 человек погиб 41.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". Его расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Основными версиями произошедшего считают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.