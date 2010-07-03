Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов

10:24
10:24
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Минтранс внес в правительство предложения по авиации, чтобы повысить безопасность полетов. Предполагается, что предложения рассмотрят в сентябре, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.
"Предложения разработаны совместно с другими ведомствами, план мероприятий уже направлен в правительство и планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября", – рассказала Петрова РИА Новости.
Она отметила, что предлагается усовершенствовать господход в сфере управления безопасностью полетов, установить состав и формат предоставления данных о факторах опасности и риска.
По ее словам, создание общей базы позволит усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий.
Вечером 5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершив аварийную посадку. При посадке борт загорелся. Из 78 человек погиб 41.
После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц". Его расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
Основными версиями произошедшего считают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.
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