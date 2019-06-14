МАК опубликовал поминутные действия экипажа на сгоревшем SSJ 100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о происшествии с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. Там поминутно расписаны действия экипажа и развитие ситуации, передает РИА Новости.
Молния попала в самолет, вероятнее всего, в 15:08:09. Через две секунды отключился автопилот, произошел переход в режим direct mode.
С 15:08:12 регистрировались неполадки в линии связи. Спустя четыре секунды началось ручное пилотирование. После краткого обсуждения командир решил вернуться и дал команду второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).
В следующую минуту радиосвязь восстановили на аварийной частоте. Второй пилот доложил диспетчеру о просьбе возврата в аэропорт, сообщил о потере радиосвязи и переходе в direct mode. Диспетчер дал указание о снижении. Самолет начал снижаться.
Диспетчер спросил, нужна ли будет помощь. Экипаж ответил, что все штатно.
В 15:23:03 второй пилот доложил диспетчеру о готовности к посадке. При посадке воздушное судно дважды касалось ВПП и снова поднималось в воздух.
Третье приземление – в 15:30:05. Основные стойки шасси тогда уже частично разрушились, самолет тоже стал разрушаться, происходили разлив топлива и пожар. Вероятно, было потеряно управление двигателями.
В 15:30:18 появились первые данные о пожаре. В 15:30:24 зафиксирована команда диспетчера: "Аварийные службы на полосу".
В 15:30:38 самолет остановился. В 15:30:49 зафиксирована команда бортпроводников: "Расстегнуть ремни, оставить все, на выход…". В 15:30:52 экипаж подал команду: "Эвакуация". Примерно в 15:31:34 двигатели остановились.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.