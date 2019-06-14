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17:35 (обновлено 14.06.2019 20:06)

МАК опубликовал поминутные действия экипажа на сгоревшем SSJ 100

происшествия

17:35

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о происшествии с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. Там поминутно расписаны действия экипажа и развитие ситуации, передает РИА Новости.

Молния попала в самолет, вероятнее всего, в 15:08:09. Через две секунды отключился автопилот, произошел переход в режим direct mode.

С 15:08:12 регистрировались неполадки в линии связи. Спустя четыре секунды началось ручное пилотирование. После краткого обсуждения командир решил вернуться и дал команду второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).

В следующую минуту радиосвязь восстановили на аварийной частоте. Второй пилот доложил диспетчеру о просьбе возврата в аэропорт, сообщил о потере радиосвязи и переходе в direct mode. Диспетчер дал указание о снижении. Самолет начал снижаться.

Диспетчер спросил, нужна ли будет помощь. Экипаж ответил, что все штатно.

В 15:23:03 второй пилот доложил диспетчеру о готовности к посадке. При посадке воздушное судно дважды касалось ВПП и снова поднималось в воздух.

Третье приземление – в 15:30:05. Основные стойки шасси тогда уже частично разрушились, самолет тоже стал разрушаться, происходили разлив топлива и пожар. Вероятно, было потеряно управление двигателями.

В 15:30:18 появились первые данные о пожаре. В 15:30:24 зафиксирована команда диспетчера: "Аварийные службы на полосу".

В 15:30:38 самолет остановился. В 15:30:49 зафиксирована команда бортпроводников: "Расстегнуть ремни, оставить все, на выход…". В 15:30:52 экипаж подал команду: "Эвакуация". Примерно в 15:31:34 двигатели остановились.

5 мая самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. У него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Среди них был бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части SSJ.

Еще десятерых госпитализировали с травмами, к настоящему времени их выписали. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей.

Основными версиями ЧП считают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. После происшествия Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила министерство транспорта проверить системы SSJ 100 на соответствие требованиям.

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьеве

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Сюжет: Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево

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