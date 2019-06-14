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14:21 (обновлено 14.06.2019 16:54)

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьеве

происшествия транспорт

14:21

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

По данным комиссии, после попадания молнии у самолета отключился автопилот и нарушилась связь. Командир воздушного судна, несмотря на это, оценивал ситуацию как штатную. Отмечается, что в 15:12:32 КВС он объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, заявив: "Не аварийное, ничего, просто возвращаемся".

Диспетчер дал пилоту указание снижать высоту до 900 метров и разворачиваться. На вопрос, нужна ли помощь, экипаж ответил отрицательно. На уточняющий запрос диспетчера экипаж ответил, что есть проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом.

Также, согласно докладу, SSJ 100 выходил на посадку с завышенной скоростью – когда сработала сигнализация, капитан увеличил режим работы двигателей, что привело к росту приборной скорости.

Ранее МАК предоставил государственной комиссии предварительный отчет расследования пожара самолета. Была представлена полная реконструкция полета. Комитет воспроизвел записи переговоров экипажа между собой и с диспетчерами аэропорта. Комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты самолета, расшифровку, провела анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля.

Также МАК исследовал видеозаписи с камер наружного наблюдения. При этом применялись необходимые технические и технологические ресурсы Научно-технического центра МАК.

5 мая пассажирский самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся после аварийной посадки. На борту было 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьеве

Возбуждено уголовное дело, транспортная прокуратура и Ространснадзор проводят проверки. По данным "Аэрофлота", у самолета загорелись двигатели после посадки.

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происшествия транспорт

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