Москвичам рассказали о погоде 14 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 14 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 13–15 градусов, в Подмосковье – от 19 до 15 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что первая декада мая на территории европейской части России стала самой холодной за все время наблюдений.

Однако уже в выходные, 18–19 мая, Москву ожидает солнечная погода и температура до 22 градусов. По словам Вильфанда, осадков в ближайшие дни в городе также не будет.

