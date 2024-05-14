Захарова: НАТО не интересует будущее украинцев

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НАТО использует Украину в своих антироссийских интересах, Альянс не волнует будущее страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает газета "Известия".

Таким образом она прокомментировала слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который сказал, что Украину в случае ее поражения будет бессмысленно восстанавливать.

"Для него Украина – это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте", – отметила Захарова.

По ее словам, будущее украинцев страны Альянса вообще не волнует.

Ранее Захарова заявила, что НАТО всерьез готовится к конфликту с РФ. По ее словам, об этом откровенно говорят и высокопоставленные натовские представители, в частности, глава Военного комитета Альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.