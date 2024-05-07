Захарова: оружие Запада для Украины наводнило черные рынки, это грозит Европе катастрофой

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Оружие, которое Запад отправляет Украине, к настоящему моменту успело наводнить черные рынки. Такое развитие событий обернется катастрофическими последствиями для Европы. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что никому не известно куда и в каких количествах перенаправляют данное оружие киевские власти. По словам Захаровой, к настоящему моменту оно уже регулярно возникает в разных уголках мира. Среди прочего переданное Украине вооружение замечали и на территории Западной Европы.

"Неужели Лондон не понимает, что и это самое оружие, которое уже наводнило черный рынок различных континентов, которое поставлялось Соединенными Штатами Америки, Британией и другими западными странами, и эти самые экстремисты, которые под видом и украинских беженцев, перемещенных лиц в таком количестве наводнили страны НАТО, страны Западной Европы, неужели они считают, что это не приведет Западную Европу и НАТО в целом к катастрофическим последствиям? Они ошибаются, если так думают", – резюмировала представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов. Он уточнил, что эти денежные средства будут направлены на удовлетворение оборонительных интересов Украины. При этом Евросоюз не планирует устанавливать обязательное условие о закупке вооружения у европейских стран.