МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по РФ

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МИД РФ выразил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси из-за высказываний министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с использованием оружия собственного производства. В пресс-службе министерства указали, что РФ может ответить на атаку Киева и выбрать своей законной целью любые военные объекты и технику Британии на Украине и за ее пределами.

В министерстве считают, что слова Кэмерона противоречат заявлениям Лондона, что переданные Киеву ракеты большой дальности ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.

"Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта", – сказано в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что Россия расценивает заявления Кэмерона в интервью агентству Reuters как свидетельство обострения конфликта и подтверждение намеренного вовлечения Лондона в боевые действия. В связи с этим представители МИД РФ предупредили посла о возможном ответе России, целью которого могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

"Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что посла Франции в Москве Пьера Леви и посла Великобритании Найджела Кейси 6 мая вызвали в МИД РФ. При этом официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова не уточняла причины вызова послов.

