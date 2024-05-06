МИД ФРГ отозвал для консультации посла из РФ из-за предполагаемых кибератак

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Министерство иностранных дел ФРГ отозвало для консультации своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа из-за обвинений в предполагаемых кибератаках. Об этом сообщила представитель ведомства Катрин Дешауэр, передает РИА Новости.

По словам Дешауэр, посол пробудет в Берлине примерно неделю, а после приедет обратно в Москву.

На сайте германского ведомства также был размещен доклад, где описано, что кибергруппа АТР28 якобы долгое время использовала тогда еще неизвестную уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и скомпрометировала несколько аккаунтов почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). При этом в документе сказано, что на основании данных служб разведки АРТ28 к этой атаке якобы может быть причастна Россия.

МИД Германии вызвал исполняющего обязанности поверенного в делах диппредставительства РФ из-за предполагаемой кибератаки 3 мая. По данным издания Welt, кибератака якобы произошла в прошлом году.

Однако представитель посольства РФ в ФРГ отверг обвинения в причастности к кибератаке на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году, добавив то, что они являются бездоказательными и необоснованными. В российском посольстве данную ситуацию рассматривают как очередной недружественный шаг, который направлен на распространение антироссийских настроений в ФРГ и ведущий к разрушению двухсторонних отношений.

