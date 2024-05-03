МИД ФРГ вызвал и. о. посла РФ в связи с предполагаемой кибератакой

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МИД Германии вызвал исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства в связи с предполагаемой кибератакой, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt.

По информации издания, дипломата вызвали на 12 часов дня (13:00 по московскому времени). Поводом послужила российская кибератака, которая якобы произошла в прошлом году. Речь идет о взломе учетных записей электронной почты членов правления Социал-демократической партии Германии, в чем Берлин обвинил российскую сторону.

В апреле СМИ сообщали о задержании двоих граждан в Байройте по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. Как указано в сообщении, их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.