Spiegel: двух человек задержали в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

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Двое граждан задержаны в Байройте по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру.

По информации газеты, в преступлении подозреваются 39-летний и 37-летний немцы русского происхождения. Как указано в сообщении, их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

Для реализации плана мужчины следили за военными базами США, включая объект в Графенвере, где проходят обучение украинские танкисты. Также они планировали атаки на военные транспортные маршруты в Баварии.

Ранее силовики задержали агента украинских спецслужб, который собирал сведения о подразделениях Росгвардии в зоне СВО для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца. Было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

