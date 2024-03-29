Байден пригрозил наказать Россию за арестованного журналиста Гершковича

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США пригрозили российской стороне наказанием в связи с арестом американского журналиста Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщил президент США Джо Байден в своем выступлении по случаю годовщины ареста Гершковича.

"Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использования американцев в качестве разменной монеты", – подчеркнул он.

Кроме того, Байден пообещал ответить всем тем, кто осуществляет преследование сотрудников СМИ, так как они, по его словам, являются столпом свободного общества.

Спецслужбы РФ задержали Гершковича весной 2023 года. По данным следствия, журналист собирал информацию о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам американец утверждал, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест Гершковичу. Журналист будет находиться под стражей до 30 июня этого года.

