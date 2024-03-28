Песков не стал публично обсуждать перспективы обмена Гершковича

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Взаимодействие РФ и США по вопросу обмена заключенного под стражу в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича должны вестись без огласки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается обменных дел, то мы неоднократно акцентировали (внимание), что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине", – сказал он.

Представитель Кремля уверен, что публичное обсуждение вопроса создает дополнительные проблемы и препятствует достижению какого-либо результата.

На вопрос о дате судебного заседания по делу Гершковича Песков также не стал отвечать. Он заявил, что это не является прерогативой Кремля.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича весной прошлого года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Сам журналист заявил, что не считает свою деятельность противозаконной. При этом уточнялось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

26 марта Мосгорсуд продлил арест Гершковичу. Журналист пробудет под стражей до 30 июня 2024 года.

