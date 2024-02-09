Гершкович может вернуться в США, но при встречном движении Вашингтона – Путин

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Американский журналист Эван Гершкович, отбывающий срок в России, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах, сообщил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Журналист спросил, может ли Россия в качестве жеста доброй воли освободить его коллегу, на что Путин напомнил, что Москва исчерпала все лимиты.

"Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров", – отреагировал президент.

Он пояснил, что говоря о партнерах, в первую очередь имеет в виду представителей спецслужб. По его словам, они в контакте между собой и обсуждают эту тему. Российский лидер заявил, что Россия не отказывается от диалога по этой проблеме.

В свою очередь, Карлсон в защиту Гершковича сказал, что он не шпион, а просто молодой человек, получивший информацию, которая не должна была оказаться в его руках. По его мнению, не стоит уравнивать журналиста и человека, работающего на американское правительство или НАТО.

"Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур", – ответил Путин.

При этом он не исключил, что арестованного журналиста втянули в это дело. Он также назвал бессмысленным держать Гершковича в российской тюрьме.

"Пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться", – сказал президент.

Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Русскоязычная версия интервью российского президента будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля. Интервью главы государства длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

В конце марта 2023 года сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

После этого суд столицы продлевал арест, он должен оставаться под стражей до 30 марта.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля