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10:22

Политика

Суд в Москве продлил арест корреспонденту The Wall Street Journal Гершковичу

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Американец останется под стражей до 30 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся секретные материалы.

Журналиста обвиняют в сборе сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. По данным российских спецслужб, он делал это по заданию США.

Его задержали 30 марта, по данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

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