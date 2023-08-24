10:22Политика
Суд в Москве продлил арест корреспонденту The Wall Street Journal Гершковичу
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Американец останется под стражей до 30 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся секретные материалы.
Журналиста обвиняют в сборе сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. По данным российских спецслужб, он делал это по заданию США.
Его задержали 30 марта, по данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.
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