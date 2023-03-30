Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге за шпионаж

Фото: vk.com/evangershkovich

Корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге за шпионаж, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным российских спецслужб, американец по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. По данной статье журналисту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд Швеции вынес приговор двум гражданам за шпионаж в пользу РФ. Тюремный срок получили два брата Пеймане и Паяме Киа, одному из них назначили пожизненное тюремное заключение, другому – лишение свободы на срок 9 лет и 9 месяцев.

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