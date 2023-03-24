Губернатор Красноярского края Усс сообщил, что ему неизвестно местонахождение сына

Фото: ТАСС/Алина Ковригина

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении сына, предпринимателя Артема Усса, который пропал из-под домашнего ареста в Италии. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Меня как отца очень беспокоит судьба моего сына. Местонахождение его мне неизвестно, как и детали произошедшего. Могу сказать, что, по словам Артема, квартира, в которой он находился, очень тщательно охранялась", – заявил он.

По словам губернатора, его сына посещали даже ночью и ему непонятно, каким образом он мог исчезнуть.

Кроме того, Усс заявил, что убежден в невиновности своего сына, а деяния, которые ему инкриминируются, не являются преступными и даже правонарушениями. По словам губернатора, это не только его мнение, но и мнение международной группы адвокатов, включая наиболее авторитетных юристов из Милана и США.

Усс считает, что так как сразу после ареста его сына представители Запада высказывали предположения о возможности его обмена на американских граждан, то дело было сфальсифицировано. Он также заявил, что представленная в суде фотография была снимком другого человека.

"Я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то большой интерес в геополитической игре", – резюмировал губернатор.

Он также не исключил причастность Запада к исчезновению Усса-младшего из-под домашнего ареста.

В октябре 2022 года Усса-младшего и еще четырех граждан РФ обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Минюст США арестовал российского предпринимателя, ожидалась его экстрадиция в Штаты.

Позже в посольстве РФ в Италии сообщили, что сотрудники российского генконсульства в Милане провели две встречи с Уссом. Там объяснили, что перед экстрадицией в США в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела. В конце ноября миланский апелляционный суд принял решение отправить предпринимателя под домашний арест.

После этого суд Милана запросил у США дополнительные доказательства вины Усса. В США мужчину могут приговорить к сроку в 75 лет лишения свободы.

О том, что Усс предположительно сбежал из-под домашнего ареста, стало известно 23 марта. По данным СМИ, Усс-младший самовольно избавился от электронного браслета, предназначенного для контроля местонахождения, и покинул съемную квартиру в Милане.

Задержанный в Италии сын губернатора Артем Усс переведен под домашний арест

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