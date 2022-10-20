Посольство РФ в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса

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Сотрудники российского генконсульства в Милане провели уже две встречи с задержанным сыном красноярского губернатора Артемом Уссом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Италии.

"Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело уже две встречи с А. А. Уссом, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации", – сказали в дипмиссии, отметив, что задержанный на условия содержания не жалуется.

Там также пояснили, что перед экстрадицией Соединенные Штаты в течение 45 дней после задержания должны передать Италии материалы дела, по которому проходил Усс, а те в свою очередь должны быть рассмотрены в течение шести месяцев. Уточняется, что россиянин был задержан 17 октября.

Об аресте в Италии Артема Усса стали известно накануне. Его и еще четырех россиян обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

По данным Минюста США, сын губернатора Красноярского края в настоящее время ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты. Еще одного фигуранта дела – Юрия Орехова взяли под стражу в Германии.



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