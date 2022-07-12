Европа отказалась экстрадировать преступников в РФ

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Взаимодействие российской Генпрокуратуры с большинством стран Европы по вопросам экстрадиции обвиняемых практически прекратилось с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным Генпрокуратуры, в первые два месяца 2022 года Москва получила четыре отказа в экстрадиции по объективным причинам. В марте – мае же ведомство получило уже 43 отказа. При этом многие европейские государства не скрывали политическую мотивированность таких решений.
В числе преступников, которых отказались выдавать России, значится 42-летний Михаил Голиков. В 2016 году его осудили за совершение убийства и разбой на 20 лет. В прошлом году ему заменили оставшуюся часть наказания на принудительные работы, после чего осужденный сбежал за границу. В декабре 2021 года Окружной суд Дюссельдорфа решил экстрадировать Голикова на Родину, однако через месяц после начала спецоперации поменял свое мнение. Аналогичным образом Москва получила отказ в выдаче Аднана Нагаева, Светланы Титовой, Владимира Базияна, Евгения Лавренчука, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков, организации занятия проституцией, хищении и мошенничестве.
В Генпрокуратуре России считают, что отказ в экстрадиции преступников приводит к уходу от ответственности совершивших преступления лиц. В ведомстве обратили внимание на схожую ситуацию и в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам. Так, о прекращении взаимодействия с Москвой сообщили ведомства Бельгии, Словакии и Словении.
"Сознательная политизация международного антикриминального сотрудничества в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран", – сказали в Генпрокуратуре.
В ведомстве призвали проявить конструктивный подход и обеспечить ответственное взаимодействие правоохранительных ведомств.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев подчеркнул, что нарушители закона бегут из России в Европу, где, пользуясь международной обстановкой, просят политические убежища. При этом они утверждают, что их преследуют на родине за взгляды.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что выход России из Совета Европы привел к прекращению участия страны в Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом. По его словам, русофобия заставляет Брюссель идти на слом многих полезных форматов антинаркотического сотрудничества, в том числе по Афганистану.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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