В МИД заявили о прекращении членства РФ в антинаркотической "Группе Помпиду"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Выход России из Совета Европы привел к прекращению участия страны в Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова.

По его словам, русофобия заставляет Брюссель идти на слом многих полезных форматов антинаркотического сотрудничества, в том числе по Афганистану. Он отметил, что это происходит вопреки здравой логике.

Ранее сообщалось, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. В МИД РФ подчеркнули, что ситуация в Совете государств Балтийского моря в последнее время все больше деградирует. В министерстве отметили, что бывшие партнеры России стремились политизировать деятельность Совета.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

