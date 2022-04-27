Россия заявила о решении выйти из Всемирной туристской организации

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Всемирная туристская организация (UNWTO) подтвердила, что РФ заявила о решении выйти из организации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Россия объявила о намерении выйти из UNWTO. Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год. Но приостановка вступает в силу немедленно!", – отмечается в заявлении организации в Twitter.

О том, что Россия выходит из UNWTO, ранее сообщило со ссылкой на источники испанское агентство Efe. Кроме того, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что приостановка членства РФ в организации может создать пагубный прецедент.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии коронавируса. По его словам, российское правительство рассматривало пандемию как возможность переосмыслить туризм и выдвинуло новые инициативы для его стимулирования.