Во Всемирной туристской организации отметили успехи России в восстановлении туризма

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Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили отметил успехи России в восстановлении туризма на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Россия – одна из стран, которые добились значительного прогресса в процессе восстановления. Во многом это стало возможным благодаря правильной политике развития внутреннего туризма в начале кризиса", – заявил Пололикашвили.
По его словам, российское правительство рассматривало пандемию как возможность переосмыслить туризм и выдвинуло новые инициативы для его стимулирования. Развитие туристической отрасли в России "может стать хорошим примером для других стран".
Генсек UNWTO также поздравил Россию с успешным внедрением программы туристического кешбэка. По его словам, тот факт, что программа продлевалась несколько раз, доказывает, насколько успешна эта инициатива.
Кроме того, Пололикашвили отметил развитие в России гастрономического туризма. Он напомнил, что в октябре 2021 года девять ресторанов Москвы стали первыми в стране и на постсоветском пространстве, кто был награжден звездами Michelin.
Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. Четвертый этап был запущен 16 июня 2021 года, в его рамках туристы могли приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Позже продажи в рамках четвертого этапа были продлены до середины сентября. 18 января в РФ стартовал новый этап программы кешбэка за туры по стране. Он продлится до 12 апреля 2022 года. Отправиться в путешествие в рамках данной услуги можно будет до 30 апреля текущего года.
В октябре 2021 года девять московских ресторанов получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA. В России стартовала продажа печатной версии гида Michelin по Москве.
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