Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Девять московских ресторанов получили звезды Michelin.
Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA. Три звезды не получил ни один ресторан Москвы.
"Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами", – отметил международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.
Кроме того, рекомендации Michelin получили 45 заведений: 15 Kitchen+Bar, "Аист", Alice, Aq kitchen, Artest (Каминный зал), Aq kitchen, Assunta madre, Avocado queen, Bolshoi by Novikov, Buro ЦУМ, "Батлер", "Кафе Пушкинъ", ЦДЛ, "Чемодан", "Корнер кафе" – Новодмитровская, Cristal room baccarat, "Дарбази", "Эларджи", "Экспедиция", "Фаренгейт", Grace bistro, Гранд-кафе "Dr. Живаго", Hands, "Гедонист", La maree – Малая Грузинская, La maree – Петровка, La maree – Смоленка, Margarita bistro, Mos, Mushrooms, "Натахтари", LVL, Parisienne, Pavilion, Peshi, Pinch,Regent, "Рислинг Бойз", Semifreddo, "Северяне", "Техникум", "Ухват", "Волна", Wine and crab, Wine religion.
Москва является первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид. Для его составления эксперты анонимно посещают заведения и дают им оценку. Высшая оценка – три звезды Michelin.
Ранее международный директор гидов Гвендаль Пулленек рассказал, что в московский гид Michelin войдут 69 ресторанов.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что приход Michelin усилит Москву в качестве пространства высокой кухни. По ее словам, это будет еще одной мотивацией для шеф-поваров для создания аутентичной кухни.
Собянин поздравил столичные рестораны с присуждением звезд Michelin
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