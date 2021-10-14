В московский гид Michelin войдут 69 ресторанов

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В московский гид Michelin включат 69 ресторанов. Об этом сообщил международный директор гидов Гвендаль Пулленек.
Москва станет первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид Michelin. Это должно привлечь в столицу туристов со всего мира.
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам проходит в "Зарядье".
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов озвучил критерии, по которым будут определять, какие столичные рестораны получат звезды Michelin. Он отметил, что в этом вопросе Федерация рассчитывает на объективность.
Критик рассказал, какие столичные заведения могут претендовать на звезды Michelin