В московский гид Michelin войдут 69 ресторанов

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В московский гид Michelin включат 69 ресторанов. Об этом сообщил международный директор гидов Гвендаль Пулленек.

Москва станет первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид Michelin. Это должно привлечь в столицу туристов со всего мира.

Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам проходит в "Зарядье".

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов озвучил критерии, по которым будут определять, какие столичные рестораны получат звезды Michelin. Он отметил, что в этом вопросе Федерация рассчитывает на объективность.

