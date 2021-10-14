В "Зарядье" началась церемония вручения звезд Michelin

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам началась в парке "Зарядье". На церемонию пригласили рестораторов, шеф-поваров ведущих ресторанов и экспертов.
Ранее международный директор гидов Гвендаль Пулленек рассказал, что в московский гид Michelin войдут 69 ресторанов.
Кроме того, Москва является первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид.
Для составления гида эксперты анонимно посещают заведения и дают им оценку. Высшая оценка – три звезды Michelin.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов озвучил критерии, по которым будут определять, какие столичные рестораны получат звезды Michelin. Он отметил, что в этом вопросе Федерация рассчитывает на объективность.
Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам состоится в "Зарядье"
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