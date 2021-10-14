Критик рассказал, какие столичные заведения могут претендовать на звезды Michelin

Звезды Michelin для столичных кафе и ресторанов – Москва станет первым городом в СНГ, где выпускается престижный ресторанный гид. Ресторанный критик Дмитрий Алексеев рассказал, какие столичные заведения могут претендовать на высший рейтинг.

Он отметил, что самый главный ресторан русской кухни для французов – кафе "Пушкин".

"Почему? Потому что это не просто ресторан традиционной русской кухни, это ресторан, в котором традиции, в том числе и классической французской кухни", – объяснил Алексеев.

На втором месте, по его мнению, – ресторан "Матрешка". Критик отметил, что это заведение ресторанного холдинга Maison Dellos, как и "Пушкин", где присутствуют традиционные русские вкусы, есть интереснейшие рецепты и блюда.

"Третье место я бы отдал, конечно же, ресторану "Белый кролик" или White Rabbit, как многие его называют. Это ресторан, который традиционно возглавляет российские рестораны в списке лучших ресторанов мира", – добавил эксперт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.