Андрей Бочкарев: на ЮВХ началось строительство тоннеля под Павелецким направлением МЖД

11:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты приступили к строительству путепровода тоннельного типа на девятом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Павелецкого направления МЖД до МКАД, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и условно разделен на правый и левый тоннель", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Вице-мэр добавил, что на время проведения работ не будут прерывать движение поездов.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на данный момент полностью освобождена строительная площадка.
"Завершены работы по устройству насыпей стартового и приемного котлованов, а также выносу сетей РЖД из зоны строительства путепровода тоннельного типа, выполняются работы по устройству шпунтового ограждения котлованов", – отметил Кравцов.
Ранее Бочкарев сообщил, что реконструкция улицы Шоссейной в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть. Работы по реконструкции проходят от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Готовность работ составляет 33%. Также почти наполовину завершено устройство наружных инженерных сетей.
Всего запланировано возведение пяти съездов и двух эстакад, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. Завершение работ намечено на 2022 год.
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