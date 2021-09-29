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12:00

Бочкарев: реконструкция ул. Шоссейной в рамках строительства ЮВХ завершена на треть

город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция улицы Шоссейной в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Работы по реконструкции проходят от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Готовность работ составляет 33%. Также почти наполовину завершено устройство наружных инженерных сетей.

"Готовность благоустройства и озеленения прилегающей территории оценивается в 21%", – подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что, помимо этого, на четвертом участке ЮВХ ведутся работы по устройству основного хода будущей трассы и закончена реконструкция улицы Полбина.

Всего запланировано возведение пяти съездов и двух эстакад, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. Завершение работ намечено на 2022 год.

Ранее Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК. По его словам, он улучшит дорожную ситуацию в Нижегородском районе Москвы, а также в Печатниках и некоторых других районах.

Мэр напомнил, что ЮВХ соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов.

Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

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