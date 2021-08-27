Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" поднялся на девять позиций в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы со ссылкой на генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова.

"Мосинжпроект" занял 114-е место среди 250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors – это на девять позиций выше, чем в 2020 году", – приводятся в сообщении слова Кравцова.

Гендиректор холдинга подчеркнул, что "Мосинжпроект" активно внедряет цифровые технологии и лучшие мировые практики в области управления и охраны труда, что позволяет компании активно развиваться и совершенствоваться.

Рейтинг ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors учитывает основные финансовые и профессиональные показатели деятельности компаний за 2020 год: выручку, прибыль, профессиональные компетенции сотрудников, реализованные объекты, а также объем новых контрактов.

В пресс-службе столичного Стройкомплекса отмечается, что "Мосинжпроект" также занял 138-е место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’s 2021 Top 150 Global Design Firms.

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" является оператором ключевых градостроительных программ российской столицы. Компания трижды выходила в финал конкурса MIPIM Awards, а два ее проекта – парк "Зарядье" и Дворец гимнастики в "Лужниках" – становились победителями MIPIM Awards.

В Стройкомплексе добавили, что перспективным направлением работы специалистов холдинга на мировом отраслевом рынке может стать дорожное строительство. В качестве генерального проектировщика "Мосинжпроект" принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети Москвы.

"Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученным при реализации транспортных проектов в Москве, инжиниринговый холдинг готов к работе не только на национальном рынке, но и за пределами нашей страны", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

С участием компании в столице осуществлена реконструкция развязок вылетных магистралей и МКАД, построена Северо-Западная хорда, а также выполнена реконструкция Калужского шоссе, ставшего главной транспортной артерией новых территорий Москвы.

"Сегодня сотрудники компаний холдинга продолжают работу над реализацией проекта системы хордовых магистралей в части ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, развитием улично-дорожной сети на ЗИЛе, в Мневниковской пойме и Коммунарке, а также над другими дорожно-транспортными объектами города", – заключили в Стройкомплексе.

Ранее руководитель строительства КУП метро-10 АО "Мосинжпроект" Василий Мусатов рассказал, сколько времени займет дорога до Внуково по новым станциям метро. Из центра города на поездку в аэропорт понадобится всего 45 минут.