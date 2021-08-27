Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" поднялся на девять позиций в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы со ссылкой на генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова.
"Мосинжпроект" занял 114-е место среди 250 крупнейших строительных компаний мира в международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors – это на девять позиций выше, чем в 2020 году", – приводятся в сообщении слова Кравцова.
Гендиректор холдинга подчеркнул, что "Мосинжпроект" активно внедряет цифровые технологии и лучшие мировые практики в области управления и охраны труда, что позволяет компании активно развиваться и совершенствоваться.
Рейтинг ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors учитывает основные финансовые и профессиональные показатели деятельности компаний за 2020 год: выручку, прибыль, профессиональные компетенции сотрудников, реализованные объекты, а также объем новых контрактов.
В пресс-службе столичного Стройкомплекса отмечается, что "Мосинжпроект" также занял 138-е место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’s 2021 Top 150 Global Design Firms.
Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" является оператором ключевых градостроительных программ российской столицы. Компания трижды выходила в финал конкурса MIPIM Awards, а два ее проекта – парк "Зарядье" и Дворец гимнастики в "Лужниках" – становились победителями MIPIM Awards.
В Стройкомплексе добавили, что перспективным направлением работы специалистов холдинга на мировом отраслевом рынке может стать дорожное строительство. В качестве генерального проектировщика "Мосинжпроект" принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети Москвы.
"Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученным при реализации транспортных проектов в Москве, инжиниринговый холдинг готов к работе не только на национальном рынке, но и за пределами нашей страны", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
С участием компании в столице осуществлена реконструкция развязок вылетных магистралей и МКАД, построена Северо-Западная хорда, а также выполнена реконструкция Калужского шоссе, ставшего главной транспортной артерией новых территорий Москвы.
"Сегодня сотрудники компаний холдинга продолжают работу над реализацией проекта системы хордовых магистралей в части ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, развитием улично-дорожной сети на ЗИЛе, в Мневниковской пойме и Коммунарке, а также над другими дорожно-транспортными объектами города", – заключили в Стройкомплексе.
Ранее руководитель строительства КУП метро-10 АО "Мосинжпроект" Василий Мусатов рассказал, сколько времени займет дорога до Внуково по новым станциям метро. Из центра города на поездку в аэропорт понадобится всего 45 минут.
В "Мосинжпроекте" рассказали, сколько займет дорога до Внуково по новым станциям метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: