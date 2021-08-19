В "Мосинжпроекте" рассказали, сколько займет дорога до Внуково по новым станциям метро

В Москве до 2027 года откроются несколько новых линий и десятки станций. В том числе Солнцевская линия протянется до аэропорта Внуково. Руководитель строительства КУП метро-10 АО "Мосинжпроект" Василий Мусатов рассказал, сколько времени займет дорога.

"Если пассажиру потребуется попасть из центра города в аэропорт, от Кольцевой линии метрополитена всего, наверное, за каких-то за 45 минут он сможет уже свободно и спокойно стоять у терминала, регистрироваться на самолет", – сказал Мусатов.

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