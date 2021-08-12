Строительная готовность станции "Марьина Роща" БКЛ метро составляет 64%

15:10
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительная готовность станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро составляет 64%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
"На станции БКЛ "Марьина Роща" завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть наружных отделочных работ здания вестибюля. На текущий момент мы оцениваем готовность станции в 64%", – сказал чиновник.
К настоящему времени завершено сооружение 130-метрового наклонного хода для эскалаторов, сейчас идут отделочные работы внутренних помещений, монтируются инженерные системы.
Между тем генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что в подземной части станции идут горнопроходческие работы, готовность которых к настоящему времени достигла 94%.
Строители завершили переборку боковых тоннелей, осуществляют раскрытие проемов между ними и средним тоннелем. Также работы продолжаются на перегоне между станциями "Марьина Роща" и "Савеловская".
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ. По его словам, к настоящему времени основные работы завершены, сейчас идут архитектурно-отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.
Он также добавил, что западный участок БКЛ, к которому относится и "Кунцевская", состоит из четырех станций: две из них уже запущены, еще две планируется достроить до конца текущего года. Общая готовность участка составляет более 90%.
Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ
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