Бочкарев: тоннель между "Печатниками" и "Нагатинским Затоном" пройден более чем наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) пройден более чем наполовину, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.
Глава столичного Стройкомплекса рассказал, что десятиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Виктория" прошел уже 904 метра двухпутного тоннеля между строящимися станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" восточного участка БКЛ.
Бочкарев добавил, что в настоящий момент продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". ТПМК "Лилия" преодолел более 70% тоннеля.
"Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции "Каширская" в сторону "Кленового бульвара", – отметил заместитель мэра.
Генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций столичного метро АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что сейчас ТПМК "Виктория" остановился для замены режущего инструмента. Далее он пойдет под руслом Москвы-реки, ширина которого составляет порядка 500 метров.
"Комплекс "Виктория" также прошел зону плотной городской застройки в районе Печатники, часть тоннеля пройдена непосредственно под станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро, а затем под коллектором реки Нищенки. По трассе преобладают смешанные грунты (от песков до известняков), причем сильно обводненные", – цитирует пресс-служба слова Кравцова.
Ранее сообщалось, что в московском метро установят новые контроллеры зон проходов. Соответствующий контракт появился на портале госзакупок. В рамках него подрядчику предстоит установить 5 002 контроллера. Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет 1,3 миллиарда рублей.
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